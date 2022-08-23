Каземиро ответил критикам после обвинений о переходе в «Манчестер Юнайтед» из-за денег

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро ответил критикам, после обвинений, что он перешел в английский клуб из-за денег.

Ранее сообщалось, что по 4-летнему контракту зарплата 30-летнего бразильца составит около 350 тысяч евро в неделю.

«Те, кто думает, что я перешел в «МЮ» из-за денег — меня не знают. Я думаю, что так считает немного людей и они не знают меня. Причина не в деньгах, это неправда, — приводит слова Каземиро Marca.

Вместе с «Реалом» хавбек в общей сложности выиграл 18 трофеев.