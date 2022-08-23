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Каземиро ответил критикам: «Кто думает, что я перешел в «МЮ» из-за денег — меня не знают»

Каземиро ответил критикам после обвинений о переходе в «Манчестер Юнайтед» из-за денег
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро ответил критикам, после обвинений, что он перешел в английский клуб из-за денег.

Ранее сообщалось, что по 4-летнему контракту зарплата 30-летнего бразильца составит около 350 тысяч евро в неделю.

«Те, кто думает, что я перешел в «МЮ» из-за денег — меня не знают. Я думаю, что так считает немного людей и они не знают меня. Причина не в деньгах, это неправда, — приводит слова Каземиро Marca.

Вместе с «Реалом» хавбек в общей сложности выиграл 18 трофеев.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
ФК Манчестер Юнайтед
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 Брайтон 3 2 1 0 4-1 7
3
 Лидс 3 2 1 0 7-3 7
4
 Ман. Сити 3 2 1 0 9-3 7
5
 Тоттенхэм 3 2 1 0 7-3 7
6
 Фулхэм 3 1 2 0 5-4 5
7
 Ньюкасл 3 1 2 0 5-3 5
8
 Брентфорд 3 1 1 1 8-5 4
9
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 4-4 4
10
 Нот. Форест 3 1 1 1 2-3 4
11
 Челси 3 1 1 1 3-5 4
12
 Саутгемптон 3 1 1 1 5-7 4
13
 Борнмут 3 1 0 2 2-7 3
14
 МЮ 3 1 0 2 3-7 3
15
 Астон Вилла 3 1 0 2 3-6 3
16
 Ливерпуль 3 0 2 1 4-5 2
17
 Вулверхэмптон 3 0 1 2 1-3 1
18
 Эвертон 3 0 1 2 2-4 1
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20
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20.08 14:30
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 1 : 0
20.08 17:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 3 : 1
20.08 17:00
Эвертон – Нот. Форест
 1 : 1
20.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 3 : 2
20.08 17:00
Лестер – Саутгемптон
 1 : 2
20.08 19:30
Борнмут – Арсенал
 0 : 3
21.08 16:00
Лидс – Челси
 3 : 0
21.08 16:00
Вест Хэм – Брайтон
 0 : 2
21.08 18:30
Ньюкасл – Ман. Сити
 3 : 3
22.08 22:00
МЮ – Ливерпуль
 2 : 1
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Морено Родриго

Морено Родриго

Лидс

 4
Вильфрид Заа

Вильфрид Заа

Кристал Пэлас

 3
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 3
П
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 3
Джек Харрисон

Джек Харрисон

Лидс

 3
И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 2 1 0
Калиду Кулибали

Калиду Кулибали

Челси

 3 0 0
Адам Смит

Адам Смит

Борнмут

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