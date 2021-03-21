«Брайтон» на своем поле победил «Ньюкасл»
«Брайтон» в матче 29-го тура чемпионата Англии обыграл «Ньюкасл» со счетом 3:0.
Отличились Леандро Троссар, Дэнни Уэлбек и Нил Мопей.
После этого матча «Брайтон» с 32 очками занимает 16-е место в АПЛ, «Ньюкасл» с 28 очками — на 17-й строчке.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
29-й тур
«Брайтон & Хоув» — «Ньюкасл Юнайтед» — 3:0 (1:0)
Голы: Троссар, 45+3 (1:0). Уэлбек, 51 (2:0). Мопей, 68 (3:0).
«Брайтон & Хоув»: Санчес, Данк, Фелтман, Уайт, Гросс, Лаллана, Биссума, Модер (Преппер, 89), Уэлбек (Зекири, 84), Мопей, Троссар (Макаллистер, 78)
«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Кларк, Манкильо, Дамметт, Ласкеллес, Шелви, Хэйден (Хендрик, 45), Альмирон (Лонгстафф, 76), Уиллок (Мерфи, 62), Фрэйзер, Жоэлинтон.
Предупреждение: Дамметт, 63.
Судья: Тэйлор (Англия).
20 марта. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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