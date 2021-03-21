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«Брайтон» на своем поле победил «Ньюкасл»

00:58
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«Брайтон» в матче 29-го тура чемпионата Англии обыграл «Ньюкасл» со счетом 3:0.

Отличились Леандро Троссар, Дэнни Уэлбек и Нил Мопей.

После этого матча «Брайтон» с 32 очками занимает 16-е место в АПЛ, «Ньюкасл» с 28 очками — на 17-й строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

29-й тур

«Брайтон & Хоув» — «Ньюкасл Юнайтед» — 3:0 (1:0)

Голы: Троссар, 45+3 (1:0). Уэлбек, 51 (2:0). Мопей, 68 (3:0).

«Брайтон & Хоув»: Санчес, Данк, Фелтман, Уайт, Гросс, Лаллана, Биссума, Модер (Преппер, 89), Уэлбек (Зекири, 84), Мопей, Троссар (Макаллистер, 78)

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Кларк, Манкильо, Дамметт, Ласкеллес, Шелви, Хэйден (Хендрик, 45), Альмирон (Лонгстафф, 76), Уиллок (Мерфи, 62), Фрэйзер, Жоэлинтон.

Предупреждение: Дамметт, 63.

Судья: Тэйлор (Англия).

20 марта. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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