Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола подвел итоги матча 1/4 финала Кубка Англии с «Эвертоном» (2:0).

«Игра была по-настоящему сложной. Мы видели, как «Эвертон» настроен на игру, как он сосредоточен. Он очень агрессивно оборонялся, — цитирует тренера сайт BBC. — Это одна из самых сложных игр за последние четыре месяца — с предыдущего перерыва на матчи сборных. За это время мы показали великолепные результаты.

Мои игроки здорово выложились, и мы добились невероятной победы».

Ранее в полуфинал турнира вышел «Саутгемптон», разгромивший на выезде «Борнмут» — 3:0. В воскресенье состоятся два оставшихся четвертьфинальных матча Кубка Англии: «Челси» — «Шеффилд Юнайтед» и «Лестер» — «Манчестер Юнайтед».