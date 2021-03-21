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Рюдигер не намерен обсуждать новый контракт с «Челси» до Евро-2020

07:13
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Защитник «Челси» Антонио Рюдигер не торопится продлевать контракт с клубом, сообщает Athletic.

По сведениям источника, 28-летний немец сообщил руководству лондонцев, что не намерен обсуждать продление соглашения до чемпионата Европы. При этом сам клуб хотел бы заключить контракт до старта турнира.

В текущем сезоне Рюдигер провел 21 матч за «Челси». Его контракт рассчитан до лета 2022 года, Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

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