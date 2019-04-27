"Брайтон" и "Ньюкасл" сыграли вничью в матче 36-го тура чемпионата Англии - 1:1. На счету "Брайтона" 34 очка, клуб занимает 17-е место, в 3 очках от зоны вылета.

"Ньюкасл" идет 14-м с 41 очком в активе.

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36-й тур

"Брайтон" - "Ньюкасл" - 1:1 (0:10

Голы: Перес, 18 (0:1). Гросс, 75 (1:1).

"Брайтон": Райан, Бруно, Даффи, Данк, Бернарду, Каяль (Биссума, 49), Гросс, Стивенс, Маррей, Искиэрдо (Кноккарт, 66), Андоне (Марч, 46).

"Ньюкасл": Дубравка, Фернандес, Шер, Манкильо, Дамметт, Ритчи, Шелви (Ки Сон Ен, 73), Хэйден, Рондон, Атсу (Муто, 81), Перес (Кенеди, 33).

Предупреждения: Андоне, 11. Дамметт, 25. Ритчи, 45. Биссума, 78. Муто, 84.

Судья: Дин.

27 апреля. Брайтон. Стадион "Falmer Stadium".