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«Брайтон» сыграл вничью с «Арсеналом»

21:22
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«Брайтон» и «Арсенал» сыграли вничью (0:0) в матче седьмого тура чемпионата Англии.

«Брайтон» набрал 14 очков и занимает пятое место. У «Арсенала» 10 очков и девятая позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

7-й тур

«Брайтон» — «Арсенал» — 0:0

«Брайтон»: Санчес, Даффи, Данк, Велтман, Берн, Гросс (Марч, 84), Лаллана, Кукурелья, Модер (Макаллистер, 78), Мопей, Троссар.

«Арсенал»: Рамсдейл, Тирни, Габриэл Магальяйнс, Томиясу, Уайт, Партей, Эдегор (Пепе, 63), Локонга, Смит-Роу, Сака (Мэйтланд-Найлс, 90), Обамеянг (Ляказетт, 72).

Предупреждения: Мопей, 74. Велтман, 82. Партей, 90+1.

Судья: Мосс .

2 октября. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
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ТБ 2.0

26%

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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