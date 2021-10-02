«Брайтон» сыграл вничью с «Арсеналом»
«Брайтон» и «Арсенал» сыграли вничью (0:0) в матче седьмого тура чемпионата Англии.
«Брайтон» набрал 14 очков и занимает пятое место. У «Арсенала» 10 очков и девятая позиция.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
7-й тур
«Брайтон» — «Арсенал» — 0:0
«Брайтон»: Санчес, Даффи, Данк, Велтман, Берн, Гросс (Марч, 84), Лаллана, Кукурелья, Модер (Макаллистер, 78), Мопей, Троссар.
«Арсенал»: Рамсдейл, Тирни, Габриэл Магальяйнс, Томиясу, Уайт, Партей, Эдегор (Пепе, 63), Локонга, Смит-Роу, Сака (Мэйтланд-Найлс, 90), Обамеянг (Ляказетт, 72).
Предупреждения: Мопей, 74. Велтман, 82. Партей, 90+1.
Судья: Мосс .
2 октября. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».
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