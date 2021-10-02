Фернандеш рассказал об ошибках «Манчестер Юнайтед» в матче с «Эвертоном»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился мнением о ничьей в матче 7-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (1:1).

«Я думаю, мы хорошо играли в первом тайме, создали много моментов. Во втором тайме снова замедлились и совершили ошибку. Мы не должны замедлять игру, когда выигрываем. Наша задача ускорить ее, забить еще один или два гола, и после этого замедлить и заставить их бегать больше.

Это был действительно плохой угловой в моем исполнении, мы недостаточно закрылись за пределами штрафной, не отобрали мяч, не сфолили... Много ошибок, начиная с моего углового. Это происходит не первый раз. Сейчас мы должны измениться, потому что что-то не работает, раз так много пропускаем на контратаках, и дело в нас — игроках на поле, а не в ком-либо еще", — приводит слова Фернандеша Metro.

После этой встречи «Манчестер Юнайтед» набрал 14 очков и занимает место в первой тройке турнирной таблицы чемпионата Англии.