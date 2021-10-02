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Фернандеш рассказал об ошибках «Манчестер Юнайтед» в матче с «Эвертоном»

20:55
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился мнением о ничьей в матче 7-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (1:1).

«Я думаю, мы хорошо играли в первом тайме, создали много моментов. Во втором тайме снова замедлились и совершили ошибку. Мы не должны замедлять игру, когда выигрываем. Наша задача ускорить ее, забить еще один или два гола, и после этого замедлить и заставить их бегать больше.

Это был действительно плохой угловой в моем исполнении, мы недостаточно закрылись за пределами штрафной, не отобрали мяч, не сфолили... Много ошибок, начиная с моего углового. Это происходит не первый раз. Сейчас мы должны измениться, потому что что-то не работает, раз так много пропускаем на контратаках, и дело в нас — игроках на поле, а не в ком-либо еще", — приводит слова Фернандеша Metro.

После этой встречи «Манчестер Юнайтед» набрал 14 очков и занимает место в первой тройке турнирной таблицы чемпионата Англии.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
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  • betonsuccess.ru
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  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

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Ф1 (-1)

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15%

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Краснодар 0
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45

Дополнительная информация:

https://metro.co.uk/2021/10/02/bruno-fernandes-criticises-man-utd-teammates-for-mistakes-after-everton-draw-15354093/

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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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