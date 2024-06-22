Боссы «МЮ» разозлились на тен Хага за раскрытие подробностей об их переговорах

Руководство «Манчестер Юнайтед» недовольно тем, но главный тренер Эрик тен Хаг в интервью рассказал о деталях переговоров о продлении контракта, сообщает The Sun.

По данным источника, специалист сообщил, что представители руководства клуба приехали к нему домой, пока он находился в отпуске на Ибице.

Он также рассказал, что клуб вел переговоры с Томасом Тухелем, однако решили продлить контракт с тен Хагом.