«Борнмут» согласовал покупку полузащитника «Мидлсбро» Тавернье за 12 миллионов фунтов

«Борнмут» согласовал трансфер полузащитника «Мидлсбро» Маркуса Тавернье, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, сумма сделки составит 12 миллионов фунтов. «Борнмут» официально объявит о покупке 23-летнего англичанина в начале следующей недели.

Тавернье — воспитанник «Мидлсбро». В прошлом сезоне футболист забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в 48 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Тавернье в 4,05 миллиона фунтов.