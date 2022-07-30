Кукурелья не попал в заявку «Брайтона» на товарищеский матч. Защитник требует продать его в «Ман Сити»

Защитник «Брайтона» Марк Кукурелья не попал в заявку команды на товарищеский матч против «Эспаньола».

Ранее сообщалось, что 24-летний испанец настаивает на переходе в «Манчестер Сити» в это трансферное окно. «Брайтон» требует за защитника 50 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне Кукурелья забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 39 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 28 миллионов евро.