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Сегодня, 08:13

«Борнмут» продлил контракт с Соланке до 2026 года

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Борнмут» объявил о продлении контракта с нападающим Домиником Соланке.

Новое соглашение с 24-летним англичанином действует до конца июня 2026 года.

Соланке выступает за «Борнмут» с января 2019 года. В прошлом сезоне форвард забил 30 голов и сделал 7 результативных передач в 47 матчах за команду во всех турнирах.

Источник: https://www.afcb.co.uk/news/first-team/solanke-signs-contract-extension/
Футбол
ФК Борнмут
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