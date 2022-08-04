«Борнмут» продлил контракт с Соланке до 2026 года

«Борнмут» объявил о продлении контракта с нападающим Домиником Соланке.

Новое соглашение с 24-летним англичанином действует до конца июня 2026 года.

Соланке выступает за «Борнмут» с января 2019 года. В прошлом сезоне форвард забил 30 голов и сделал 7 результативных передач в 47 матчах за команду во всех турнирах.