Лингард объяснил, почему согласился перейти в «Ноттингем»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард рассказал, почему решил перейти в «Ноттингем».

«У меня были варианты продолжения карьеры за пределами Англии, но я хотел остаться на родине. Мне понравилось, как представители «Ноттингема» вели переговоры со мной, поэтому выбрал этот клуб. Надеюсь, что сможем успешно выступить в предстоящем сезоне», — цитирует нападающего Triball Football.

Лингард перешел в «Ноттингем Форест» в статусе свободного агента 21 июля 2022 года. 29-летний англичанин подписал контракт с клубом до конца июня 2023 года.

Предыдущей командой полузащитника был «Манчестер Юнайтед».