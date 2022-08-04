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Сегодня, 01:57

«Лестер» отклонил предложение «Челси» по Фофана

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Челси» заинтересован в переходе защитника «Лестера» Уэсли Фофана. Как сообщает L'Equipe, «Лестер» отклонил предложение в размере 62 миллионов фунтов стерлингов по 21-летнему французу.

Ранее французский защитник сообщил руководству, что хочет перейти в лондонский клуб. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

В прошедшем сезоне защитник принял участие в 11 матчах за «Лестер» во всех турнирах и забил 1 мяч.

ФК Лестер
ФК Челси
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