«Лестер» отклонил предложение «Челси» по Фофана

«Челси» заинтересован в переходе защитника «Лестера» Уэсли Фофана. Как сообщает L'Equipe, «Лестер» отклонил предложение в размере 62 миллионов фунтов стерлингов по 21-летнему французу.

Ранее французский защитник сообщил руководству, что хочет перейти в лондонский клуб. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

В прошедшем сезоне защитник принял участие в 11 матчах за «Лестер» во всех турнирах и забил 1 мяч.