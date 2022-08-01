«Борнмут» приобрел полузащитника «Мидлсбро» Тавернье

«Борнмут» 1 августа на официальном сайте объявил о приобретении полузащитника «Мидлсбро» Маркуса Тавернье.

23-летний Тавернье заключил контракт до 2027 года. Он стал третьим новичком вернувшегося в АПЛ «Борнмута» в это трансферное окно после Райана Фредерикса и Джо Ротуэлла.

Сумма трансфера оценивается в 12 миллионов фунтов стерлингов.

Тавернье — воспитанник «Мидлсбро». В прошлом сезоне футболист забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в 48 матчах за команду во всех турнирах.