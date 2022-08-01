Бельерин договаривается о расторжении контракта с «Арсеналом». Он готов отказаться от зарплаты за год

Представители защитника Эктора Беллерина ведут переговоры о расторжении контракта с «Арсеналом», сообщает ABC de Sevilla.

Испанец выразил готовность отказаться от всей своей зарплаты за оставшийся год по контракту, а взамен «Арсенал» должен отпустить его свободным агентом.

Бельерин провел прошлый сезон в аренде в «Бетисе». Однако испанский клуб не смог позволить себе выкупить Эктора, в результате чего тот вернулся в Лондон и вынужден готовиться к новому сезону с командой Микеля Артеты.

Помимо «Бетис», 27-летний Бельерин также рассматривает другие варианты для продолжения карьеры, включая «Атлетико».

В сезоне-2021/22 игрок сделал 5 результативных передач в 31 матче за испанскую команду.