«Тоттенхэм» на выезде разгромил «Бернли» благодаря хет-трику Сон Хын Мина

«Тоттенхэм» в гостях разгромил «Бернли» в матче 4-го тура АПЛ — 5:2.

Нападающий «шпор» Сон Хын Мин сделал хет-трик (16-я, 63-я и 66-я минуты), по голу забили Кристиан Ромеро (45+2-я) и Джеймс Мэддисон (54-я). У хозяев отличились Лайл Фостер (4-я) и Джош Браунхилл (90+4-я).

Лондонцы набрали 10 очков и поднялись на второе место. «Бернли» — последний (0 очков).

«Брентфорд» на своем поле сыграл вничью с «Борнмутом» — 2:2. У хозяев отличились Матиас Йенсен (7-я минута) и Брайан Мбеумо (90+2-я), у гостей — Доминик Соланке (30-я) и Дэвид Брукс (77-я).

«Брентфорд» занимает 7-е место (6 очков), «Борнмут» — 16-й (2 очка).