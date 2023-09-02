«Шеффилд Юнайтед» и «Эвертон» сыграли вничью в матче АПЛ
«Шеффилд Юнайтед» на домашнем поле сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 4-го тура АПЛ — 2:2.
Счет в игре открыл полузащитник гостей Абдулай Дукуре на 14-й минуте. На 33-й минуте форвард хозяев Кэмерон Арчер сравнял счет.
На 45+3-й минуте вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд забил в свои ворота. На 55-й минуте форвард «ирисок» Арно Груневелд сделал счет равным.
«Шеффилд Юнайтед» набрал 1 очко и занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» с таким же количеством баллов находится на 18-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Вест Хэм
|4
|3
|1
|0
|9-4
|10
|
2
|Ман. Сити
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Тоттенхэм
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
4
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|
5
|Ливерпуль
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
6
|Астон Вилла
|3
|2
|0
|1
|8-6
|6
|
7
|Брайтон
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
8
|МЮ
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
9
|Брентфорд
|3
|1
|2
|0
|6-3
|5
|
10
|Фулхэм
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
11
|Кр. Пэлас
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|
12
|Челси
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
13
|Вулверхэмптон
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
14
|Ньюкасл
|3
|1
|0
|2
|6-4
|3
|
15
|Нот. Форест
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
16
|Эвертон
|4
|0
|1
|3
|2-8
|1
|
17
|Шеффилд Юн.
|4
|0
|1
|3
|4-7
|1
|
18
|Борнмут
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
19
|Лутон Таун
|3
|0
|0
|3
|2-9
|0
|
20
|Бернли
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
Результаты / календарь
1 тур
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35 тур
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37 тур
38 тур
|1.09
|22:00
|
Лутон Таун – Вест Хэм
|1 : 2
|2.09
|14:30
|
Шеффилд Юн. – Эвертон
|2 : 2
|2.09
|17:00
|
Брентфорд – Борнмут
|- : -
|2.09
|17:00
|
Бернли – Тоттенхэм
|- : -
|2.09
|17:00
|
Челси – Нот. Форест
|- : -
|2.09
|17:00
|
Ман. Сити – Фулхэм
|- : -
|2.09
|19:30
|
Брайтон – Ньюкасл
|- : -
|3.09
|16:00
|
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
|- : -
|3.09
|16:00
|
Ливерпуль – Астон Вилла
|- : -
|3.09
|18:30
|
Арсенал – МЮ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Тайво Авонийи
Ноттингем Форест
|3
|
|
Солли Марч
Брайтон
|3
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|3
|П
|
|
Джеймс Уорд-Проуз
Вест Хэм Юнайтед
|3
|
|
Хулио Энкисо
Брайтон
|2
|
|
Джордан Айю
Кристал Пэлас
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|3
|1
|1
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Виргил ван Дейк
Ливерпуль
|3
|1
|0
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