«Шеффилд Юнайтед» и «Эвертон» сыграли вничью в матче АПЛ

«Шеффилд Юнайтед» на домашнем поле сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 4-го тура АПЛ — 2:2.

Счет в игре открыл полузащитник гостей Абдулай Дукуре на 14-й минуте. На 33-й минуте форвард хозяев Кэмерон Арчер сравнял счет.

На 45+3-й минуте вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд забил в свои ворота. На 55-й минуте форвард «ирисок» Арно Груневелд сделал счет равным.

«Шеффилд Юнайтед» набрал 1 очко и занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» с таким же количеством баллов находится на 18-й строчке.