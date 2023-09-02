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Сегодня, 16:31

«Шеффилд Юнайтед» и «Эвертон» сыграли вничью в матче АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Шеффилд Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» — 2:2.
Фото Reuters

«Шеффилд Юнайтед» на домашнем поле сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 4-го тура АПЛ — 2:2.

Счет в игре открыл полузащитник гостей Абдулай Дукуре на 14-й минуте. На 33-й минуте форвард хозяев Кэмерон Арчер сравнял счет.

На 45+3-й минуте вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд забил в свои ворота. На 55-й минуте форвард «ирисок» Арно Груневелд сделал счет равным.

«Шеффилд Юнайтед» набрал 1 очко и занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» с таким же количеством баллов находится на 18-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 4-й тур
02 сент, 14:30. Bramall Lane (Шеффилд)
Шеффилд Юнайтед
2:2
Эвертон

ФК Шеффилд Юнайтед
ФК Эвертон
1
0
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«Манчестер Сити» — «Фулхэм»: прямая трансляция матча АПЛ (видео)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
2
 Ман. Сити 3 3 0 0 6-1 9
3
 Тоттенхэм 3 2 1 0 6-2 7
4
 Арсенал 3 2 1 0 5-3 7
5
 Ливерпуль 3 2 1 0 6-3 7
6
 Астон Вилла 3 2 0 1 8-6 6
7
 Брайтон 3 2 0 1 9-5 6
8
 МЮ 3 2 0 1 4-4 6
9
 Брентфорд 3 1 2 0 6-3 5
10
 Фулхэм 3 1 1 1 3-5 4
11
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 2-2 4
12
 Челси 3 1 1 1 5-4 4
13
 Вулверхэмптон 3 1 0 2 2-5 3
14
 Ньюкасл 3 1 0 2 6-4 3
15
 Нот. Форест 3 1 0 2 5-6 3
16
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
17
 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
18
 Борнмут 3 0 1 2 2-6 1
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 2 0 0 2 1-6 0
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1.09 22:00
Лутон Таун – Вест Хэм
 1 : 2
2.09 14:30
Шеффилд Юн. – Эвертон
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Брентфорд – Борнмут
 - : -
2.09 17:00
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
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Челси – Нот. Форест
 - : -
2.09 17:00
Ман. Сити – Фулхэм
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Брайтон

 3
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 3
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Джеймс Уорд-Проуз

Вест Хэм Юнайтед

 3
Хулио Энкисо

Хулио Энкисо

Брайтон

 2
Джордан Айю

Джордан Айю

Кристал Пэлас

 2
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 3 1 1
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

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Виргил ван Дейк

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Ливерпуль

 3 1 0
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