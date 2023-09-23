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Сегодня, 21:00

«Бернли» — «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция матча АПЛ (видео)

Прямая трансляция матча АПЛ «Бернли» — «Манчестер Юнайтед» начнется в 22.00 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Андре Онана.
Андре Онана.
Фото AFP

«Бернли» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед» в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу 23 сентября, в субботу. Игра пройдет в городе Бернли на стадионе «Терф Мур», начало — в 22.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция матча АПЛ «Бернли» — «МЮ» будет доступна в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.

Следить за ключевыми событиями встречи чемпионата Англии можно будет в матч-центре сайта «СЭ».

«Бернли» занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ с одним баллом после пяти туров. «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й строчке с шестью очками.

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Футбол
ФК Бернли
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 6 6 0 0 16-3 18
2
 Тоттенхэм 5 4 1 0 13-5 13
3
 Ливерпуль 5 4 1 0 12-4 13
4
 Арсенал 5 4 1 0 9-4 13
5
 Брайтон 5 4 0 1 15-7 12
6
 Вест Хэм 5 3 1 1 10-7 10
7
 Астон Вилла 5 3 0 2 11-10 9
8
 Кр. Пэлас 6 2 2 2 6-7 8
9
 Фулхэм 6 2 2 2 5-10 8
10
 Нот. Форест 6 2 1 3 7-9 7
11
 Ньюкасл 5 2 0 3 8-7 6
12
 Брентфорд 6 1 3 2 9-9 6
13
 МЮ 5 2 0 3 6-10 6
14
 Челси 5 1 2 2 5-5 5
15
 Эвертон 6 1 1 4 5-10 4
16
 Вулверхэмптон 6 1 1 4 6-12 4
17
 Борнмут 5 0 3 2 4-8 3
18
 Шеффилд Юн. 5 0 1 4 5-9 1
19
 Бернли 4 0 1 3 4-12 1
20
 Лутон Таун 5 0 1 4 3-11 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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8 тур
9 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
23.09 17:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 0 : 0
23.09 17:00
Лутон Таун – Вулверхэмптон
 1 : 1
23.09 17:00
Ман. Сити – Нот. Форест
 2 : 0
23.09 19:30
Брентфорд – Эвертон
 1 : 3
23.09 22:00
Бернли – МЮ
 - : -
24.09 16:00
Арсенал – Тоттенхэм
 - : -
24.09 16:00
Брайтон – Борнмут
 - : -
24.09 16:00
Челси – Астон Вилла
 - : -
24.09 16:00
Ливерпуль – Вест Хэм
 - : -
24.09 18:30
Шеффилд Юн. – Ньюкасл
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 8
Эван Фергюсон

Эван Фергюсон

Брайтон

 4
Одсонн Эдуар

Одсонн Эдуар

Кристал Пэлас

 4
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 4
Жан-Филипп Матета

Жан-Филипп Матета

Кристал Пэлас

 3
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 5 1 2
Родри

Родри

Манчестер Сити

 6 1 2
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Вулверхэмптон

 2 1 0
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