Вратарь «Арсенала» Бернд Лено прокомментировал победу над «Ливерпулем» в 1/8 финала Кубка английской лиги (0:0, 5:4 — по пенальти).

— Это был непростой матч, — приводит Goal.com слова Лено. — Мы сделали несколько изменений в составе, можно было видеть нашу философию и желание выиграть. Для «Арсенала» это шанс выиграть еще один трофей, это наша цель. Конечно, любому вратарю приятно отбить несколько пенальти и видеть радостные лица партнеров по команде, но я бы предпочел выиграть без серии пенальти. Впрочем, главное, что мы победили. Было тяжело возвращаться на стадион «Ливерпуля» после поражения в понедельник, и все же мы проанализировали игру, а тренер нашел правильные слова для того, чтобы поднять наш дух.

Клуб всегда давал мне знать, что я — номер один в команде. Я — номер один, и буду продолжать им быть. Моя работа — доказывать это каждую неделю. Я чувствую, что доказал это в матче с «Ливерпулем».