Бернарду Силва: «Ливерпуль» и «Реал» уже вылетели, но «Манчестер Сити» от этого не легче"

Нападающий «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Лиона».

— «Ливерпуль» уже вылетел, «Реал» — тоже, но это не делает путь нашей команды легче, — цитирует The Guardian Силву. — Неправильно думать, что теперь все просто. «Лион» выбил «Ювентус», да и в принципе, за последние годы мы видели много сюрпризов в Лиге чемпионов. Мы должны сохранять концентрацию и продолжать двигаться от матча к матчу, зная, что каждый из них будет очень сложным. Все команды приехали в Лиссабон, потому что заслужили это. Нужно показать свой максимум, чтобы дойти до финала.

Матч «Манчестер Сити» — «Лион» состоится в субботу, 15 августа, начало — в 22.00 по московскому времени.