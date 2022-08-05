Бентеке может продолжить карьеру в клубе из США

Нападающий «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке может уйти из команды. У него есть предложение от американской команды «Ди Си Юнайтед», сообщает The Athletic.

31-летний бельгиец хочет получать больше игровой практики перед ЧМ-2022, чтобы поехать на турнир в составе сборной своей страны. Сообщается, что лондонский клуб готов продать футболиста в случае, если получит достойное предложение.

В прошлом сезоне Бентеке принял участие в 31 матче «Кристал Пэлас», на его счету 4 гола и 1 результативная передача. Во второй половине сезона футболист потерял место в основном составе команды и стал чаще появляться на замену.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Бентеке в 6 миллионов евро.