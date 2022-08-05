Виейра не согласен с решением игроков АПЛ преклонять колено только перед определенными матчами

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра прокомментировал решения игроков преклонять колено только перед определенными матчами АПЛ.

«Мы не можем сразу остановиться, потому что нужно делать заявления. Важно продолжать преклонять колено, потому что мы все против дискриминации. Впереди долгая борьба, поэтому мы должны продолжать вставать на колено», — приводит слова Виейры BBC.

В сезоне-2022/22 игроки будут преклонять колено только перед определенными встречами АПЛ. В частности, речь идет о стартовых турах сезона, играх в Boxing Day, а также в турах, которые будут посвящены кампании по борьбе с расизмом.