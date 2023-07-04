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«Бавария» сделает еще одно предложение по Кейну, «Тоттенхэм» не хочет отпускать форварда

Иван Торопцев
Корреспондент
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Харри Кейн.
Фото Reuters

«Бавария» не теряет надежды на покупку нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна этим летом, сообщает Sky in Germany.

По данным источника, мюнхенцы сделают еще одно предложение по 29-летнему англичанину. В «Тоттенхэме» утверждают, что не собираются продавать форварда, однако руководство «Баварии» рассчитывает убедить «шпор» расстаться с футболистом.

В случае если переговоры все же не закончатся успехом, немецкий клуб планирует подписать игрока летом 2024 года, когда тот станет свободным агентом.

Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В сезоне-2022/23 нападающий забил 32 гола и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость англичанина в 90 миллионов евро. Контракт форварда с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года.

Харри Кейн. Кейн и «Бавария» — идеальный альянс. Харри обязан покинуть «Тоттенхэм»

Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
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