«Бавария» сделает еще одно предложение по Кейну, «Тоттенхэм» не хочет отпускать форварда

«Бавария» не теряет надежды на покупку нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна этим летом, сообщает Sky in Germany.

По данным источника, мюнхенцы сделают еще одно предложение по 29-летнему англичанину. В «Тоттенхэме» утверждают, что не собираются продавать форварда, однако руководство «Баварии» рассчитывает убедить «шпор» расстаться с футболистом.

В случае если переговоры все же не закончатся успехом, немецкий клуб планирует подписать игрока летом 2024 года, когда тот станет свободным агентом.

Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В сезоне-2022/23 нападающий забил 32 гола и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость англичанина в 90 миллионов евро. Контракт форварда с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года.