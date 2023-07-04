Артур Мело — о выступлении за «Ливерпуль»: «Это были трудные времена»
Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело рассказал о периоде выступлений за «Ливерпуль».
26-летний бразилец провел сезон-2022/23 в английском клубе на правах аренды.
«Думаю, мне немного не повезло, — цитрует Mundo Deportivo Мело. — Но это в прошлом, и я чувствую себя намного лучше, чем тогда. Я действительно хочу снова играть и показывать хорошие результаты. Это были трудные времена, но для меня было очень важно иметь поддержку от Клоппа и всего тренерского штаба, от моих товарищей по команде. Они очень помогли мне в трудную минуту. Я вернусь в Турин, но трансферное окно очень длинное, и мы не знаем, что произойдет. Может случиться что-то интересное для меня и для «Ювентуса». У меня есть контракт, и я его уважаю, но посмотрим».
Из-за проблем со здоровьем полузащитник сыграл за «Ливерпуль» только в одном матче (Лига чемпионов), проведя на поле 13 минут.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -