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«Бавария» отказалась рассматривать возможный трансфер Вайналдума

15:56
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«Ливерпуль» предлагал услуги полузащитника Джоржиньо Вейналдума «Баварии», сообщает Abendzeitung.

По данным источника, немецкий клуб отклонил предложение англичан, так как «Баварию» не устраивает возраст 30-летнего хавбека и финансовые запросы. В футболисте заинтересована «Барселона».

В этом сезоне голландец участвовал в 31 матче АПЛ, забив 2 гола. Контракт игрока с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2021 года.

Дополнительная информация:

https://www.abendzeitung-muenchen.de/

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