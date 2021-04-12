«Бавария» отказалась рассматривать возможный трансфер Вайналдума

«Ливерпуль» предлагал услуги полузащитника Джоржиньо Вейналдума «Баварии», сообщает Abendzeitung.

По данным источника, немецкий клуб отклонил предложение англичан, так как «Баварию» не устраивает возраст 30-летнего хавбека и финансовые запросы. В футболисте заинтересована «Барселона».

В этом сезоне голландец участвовал в 31 матче АПЛ, забив 2 гола. Контракт игрока с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2021 года.