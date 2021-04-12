«Бавария» отказалась рассматривать возможный трансфер Вайналдума
15:56
«Ливерпуль» предлагал услуги полузащитника Джоржиньо Вейналдума «Баварии», сообщает Abendzeitung.
По данным источника, немецкий клуб отклонил предложение англичан, так как «Баварию» не устраивает возраст 30-летнего хавбека и финансовые запросы. В футболисте заинтересована «Барселона».
В этом сезоне голландец участвовал в 31 матче АПЛ, забив 2 гола. Контракт игрока с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2021 года.
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