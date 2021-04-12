«Вест Бромвич» обыграл «Саутгемптон»

«Вест Бромвич» победил «Саутгемптон» (3:0) в матче 31-го тура чемпионата Англии.

«Вест Бром» набрал 24 очка и занимает 19-е место. У «святых» 24 очка и 19-я позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

31-й тур

«Вест Бромвич Альбион» — «Саутгемптон» — 3:0 (2:0)

Голы: Перейра, 32 — с пенальти (1:0). Филлипс, 35 (2:0). Робинсон, 69 (3:0).

Нереализованный пенальти: Уорд-Проуз, 90+4 (вратарь)

«Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Бартли (Аджайи, 85), Таунсенд, Мэйтланд-Найлс, Ферлонг, О`Ши, Окай Йокушлу, Филлипс, Робинсон (Галлахер, 72), Перейра, Диань (Робсон-Кану, 75).

«Саутгемптон»: Форстер, Бертранд, Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс, Уорд-Проуз, Армстронг, Диалло (Дженепо, 87), Уолкотт (Адамс, 76), Редмонд, Ингс (Телла, 87).

Предупреждение: Уорд-Проуз, 37.

Судья: Хупер.

12 апреля. Вест Бромвич. Стадион «Хоторнс».