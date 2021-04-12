«Вест Бромвич» обыграл «Саутгемптон»
«Вест Бромвич» победил «Саутгемптон» (3:0) в матче 31-го тура чемпионата Англии.
«Вест Бром» набрал 24 очка и занимает 19-е место. У «святых» 24 очка и 19-я позиция.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
31-й тур
«Вест Бромвич Альбион» — «Саутгемптон» — 3:0 (2:0)
Голы: Перейра, 32 — с пенальти (1:0). Филлипс, 35 (2:0). Робинсон, 69 (3:0).
Нереализованный пенальти: Уорд-Проуз, 90+4 (вратарь)
«Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Бартли (Аджайи, 85), Таунсенд, Мэйтланд-Найлс, Ферлонг, О`Ши, Окай Йокушлу, Филлипс, Робинсон (Галлахер, 72), Перейра, Диань (Робсон-Кану, 75).
«Саутгемптон»: Форстер, Бертранд, Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс, Уорд-Проуз, Армстронг, Диалло (Дженепо, 87), Уолкотт (Адамс, 76), Редмонд, Ингс (Телла, 87).
Предупреждение: Уорд-Проуз, 37.
Судья: Хупер.
12 апреля. Вест Бромвич. Стадион «Хоторнс».
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