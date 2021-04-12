Рахим Стерлинг подвел итоги сезона-2020/21

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг высказался по поводу текущего сезона.

«Лично для меня этот сезон очень странный. Но я по-прежнему наслаждаюсь футболом и отдаю все силы команде. Если я не забью или не сделаю что-то, чтобы помочь команде, я буду несчастлив. Я рад, что команда побеждает и думаю, что я должен быть целеустремленным, как раньше. Сейчас для этого идеальное время», — цитирует Стерлинга BT Sport.

Сообщалось, что у 26-летнего англичанина возник конфликт с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардьолой, однако позже футболист опроверг эту информацию.