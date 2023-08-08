«Бавария» может отложить трансфер Кейна до зимы

«Бавария» может отложить трансфер нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна до зимы 2024 года, пишет Sport1.de.

По данным источника, руководство мюнхенцев не может договориться с лондонским клубом о деталях покупке англичанина. До января «Бавария» планирует задействовать на позиции центрального нападающего Матиса Теля.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова подписать с нападающим 5-летний контракт с зарплатой 20 миллионов евро в год.