«Бавария» может отложить трансфер Кейна до зимы
«Бавария» может отложить трансфер нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна до зимы 2024 года, пишет Sport1.de.
По данным источника, руководство мюнхенцев не может договориться с лондонским клубом о деталях покупке англичанина. До января «Бавария» планирует задействовать на позиции центрального нападающего Матиса Теля.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 90 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Бавария» готова подписать с нападающим 5-летний контракт с зарплатой 20 миллионов евро в год.
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|МЮ
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|0
|0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
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19
|Шеффилд Юн.
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
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|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
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|12.08
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Ньюкасл – Астон Вилла
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Челси – Ливерпуль
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