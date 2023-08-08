«Бавария» не оставляет попытки подписать Кейна этим летом
«Бавария» продолжает вести переговоры с «Тоттенхэмом» по трансферу нападающего Гарри Кейна, несмотря на отклонение последнего предложения, пишет Sky Sports. Мюнхенцы хотят подписать игрока этим летом.
Ранее сообщалось, что «шпоры» отклонили предложение в 86 миллионов фунтов.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 90 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Бавария» готова подписать с нападающим 5-летний контракт с зарплатой 20 миллионов евро в год.
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
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|0
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5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
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|0
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|0
|0
|0
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7
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|0
|0
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8
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|0
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|
9
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|0
|0
|0
|0
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|0
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10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Лутон Таун
|0
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|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
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|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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