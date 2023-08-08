«Бавария» не оставляет попытки подписать Кейна этим летом

«Бавария» продолжает вести переговоры с «Тоттенхэмом» по трансферу нападающего Гарри Кейна, несмотря на отклонение последнего предложения, пишет Sky Sports. Мюнхенцы хотят подписать игрока этим летом.

Ранее сообщалось, что «шпоры» отклонили предложение в 86 миллионов фунтов.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова подписать с нападающим 5-летний контракт с зарплатой 20 миллионов евро в год.