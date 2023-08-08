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Сегодня, 09:35

«Ноттингем» по-прежнему заинтересован в трансфере Хендерсона из «Манчестер Юнайтед»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ноттингем» в ближайшие дни вновь обратится к «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера вратаря Дина Хендерсона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, клубы все еще не могут договориться об условиях сделки.

В прошедшем сезоне 26-летний вратарь выступал за «Ноттингем Форест» на правах аренды. Он сыграл 20 матчей, пропустил 33 мяча и 6 игр провел без прощенных голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Йошко Гвардиол, Гарри Кейн, Расмус Хейлунд. АПЛ, трансферы: экс-игрок «МЮ» уедет в Россию? «Ман Сити» взял самого дорогого защитника

Источник: Фабрицио Романо
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ноттингем Форест
Дин Хендерсон
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 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
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9
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 Челси 0 0 0 0 0-0 0
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14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
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 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
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