«Ноттингем» по-прежнему заинтересован в трансфере Хендерсона из «Манчестер Юнайтед»

«Ноттингем» в ближайшие дни вновь обратится к «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера вратаря Дина Хендерсона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, клубы все еще не могут договориться об условиях сделки.

В прошедшем сезоне 26-летний вратарь выступал за «Ноттингем Форест» на правах аренды. Он сыграл 20 матчей, пропустил 33 мяча и 6 игр провел без прощенных голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.