«Ноттингем» по-прежнему заинтересован в трансфере Хендерсона из «Манчестер Юнайтед»
«Ноттингем» в ближайшие дни вновь обратится к «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера вратаря Дина Хендерсона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, клубы все еще не могут договориться об условиях сделки.
В прошедшем сезоне 26-летний вратарь выступал за «Ноттингем Форест» на правах аренды. Он сыграл 20 матчей, пропустил 33 мяча и 6 игр провел без прощенных голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Источник: Фабрицио Романо
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2
|Арсенал
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3
|МЮ
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|0
|0-0
|0
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4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|Ливерпуль
|0
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|0
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|0-0
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7
|Астон Вилла
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|0-0
|0
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8
|Тоттенхэм
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брентфорд
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|0-0
|0
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10
|Фулхэм
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Лутон Таун
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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