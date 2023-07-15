«Бавария» может арендовать Хулиана Альвареса, если не подпишет Кейна в летнее трансферное окно
«Бавария» рассматривает альтернативы на случай, если клуб не сумеет договориться о трансфере форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна, сообщает Sky Sports.
По информации источника, последние переговоры между мюнхенцами и «шпорами» прошли в позитивном ключе, но остается вероятность, что лондонцы не отпустят 29-летнего форварда летом.
В этом случае «Бавария» может попытаться предварительно договориться с Кейном о переходе летом следующего года, когда у него истечет контракт с «Тоттенхэмом». А на этот сезон клуб рассматривает аренду нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса.
В минувшем сезоне 23-летний аргентинец провел 49 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 5 голевых передач.
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|0
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3
|МЮ
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|0
|0
|0
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|Брайтон
|0
|0
|0
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7
|Астон Вилла
|0
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8
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|0
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9
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|
20
|Лутон Таун
|0
|0
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|0
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38 тур
|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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