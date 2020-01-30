«Барселона» предложит «Челси» 23 миллиона евро за Виллиана

«Барселона» готовит предложение по нападающему «Челси» Виллиану, сообщает Sky Sports. Как сообщает источник, каталонцы хотят заплатить 20 миллионов евро за 31-летнего бразильца, чей контракт с лондонским клубом истекает летом 2020 года.

По информации Sky, ранее «сине-гранатовые» уже проявляли интерес к этому футболисту, в частности, предлагали «Челси» 66 миллионов евро за Виллиана летом 2018 года, но получили отказ.

Виллиан перешел в «Челси» из махачкалинского «Анжи» летом 2013 года за 35,5 миллиона евро. В сезоне-2019/20 бразилец провел за «Челси» 30 матчей во всех турнирах, на его счету 5 голов и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 32 миллиона евро.