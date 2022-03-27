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Сегодня, 11:30

«Барселона» может включить в сделку по Рафинье защитника Мингесу

«Барселона» может включить в сделку по полузащитника «Лидса» Рафинье защитника Мингесу
Карен Саркисян
Корреспондент
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«Барселона» по-прежнему хочет приобрести полузащитника «Лидса» Рафинью Диаса, сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб может включить в сделку по 25-летнему бразильцу защитника Оскара Мингесу.

Отмечается, что 22-летний испанец является трансферной целью «Лидса». Английский клуб запрашивал информацию по защитнику, у которого дефицит игровой практики в «Барселоне».

В нынешнем сезоне Рафинья забил девять мячей и отдал три результативные передачи в 28 матчах за «Лидс». Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Лидс» отказался продавать Рафинью в «Барселону» за 35 миллионов евро.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/futbolista-barca-desencallar-negociacion-raphinha-13433248
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19.12 19:30
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12.01 22:45
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П
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