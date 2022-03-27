Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Чон подвергся вооруженному ограблению

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Тахит Чон, выступающий на правах аренды за «Бирмингем», подвергся вооруженному ограблению, сообщает The Sun.

По информации источника, в ночь на 16 января в дом 22-летнего нидерландца ворвались трое грабителей в масках и вооруженные ножами. Преступники вскрыли входную дверь в дом, подкрались к спящему полузащитнику и приставили нож к его шее. Они приказали ему отдать дорогостоящие вещи и ювелирные украшения.

В полицейском отчете отмечается, что в результате инцидента Чону была нанесена моральная травма. Он боится оставаться один в доме, так как грабители высмеяли низкий уровень безопасности в жилище.

Напомним, что случай с ограблением Чона — пятое зарегистрированное ограбление игроков «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в 2022 году.