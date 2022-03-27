Вернер: «Стиль сборной Германии подходит мне больше, чем стиль «Челси»

Тимо Вернер поделился мнением о своей игре в «Челси» и сборной Германии

Нападающий «Челси» и сборной Германии Тимо Вернер сравнил свою игру в клубе и национальной команде.

«Я нападающий и всегда хочу забивать, — приводит слова Вернара Goal. — В «Челси» дела идут не так, как мне бы хотелось. А в сборной Германии все идет хорошо«.

Нападающий отметил, что стили игры «Челси» и сборной Германии отличаются.

«Возможно, стиль сборной Германии подходит мне больше, чем стиль «Челси». В национальной команде я чувствую себя очень комфортно, у меня всегда есть голевые моменты, я могу забивать», — сказал он.

Вчера, 26 марта, Вернер отметился голом в товарищеском матче со сборной Израиля (2:0).

В нынешнем сезоне 26-летний немец забил забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи в 28 матчах за «Челси». Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.