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Сегодня, 11:50

Вернер: «Стиль сборной Германии подходит мне больше, чем стиль «Челси»

Тимо Вернер поделился мнением о своей игре в «Челси» и сборной Германии
Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Челси» и сборной Германии Тимо Вернер сравнил свою игру в клубе и национальной команде.

«Я нападающий и всегда хочу забивать, — приводит слова Вернара Goal. — В «Челси» дела идут не так, как мне бы хотелось. А в сборной Германии все идет хорошо«.

Нападающий отметил, что стили игры «Челси» и сборной Германии отличаются.

«Возможно, стиль сборной Германии подходит мне больше, чем стиль «Челси». В национальной команде я чувствую себя очень комфортно, у меня всегда есть голевые моменты, я могу забивать», — сказал он.

Вчера, 26 марта, Вернер отметился голом в товарищеском матче со сборной Израиля (2:0).

В нынешнем сезоне 26-летний немец забил забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи в 28 матчах за «Челси». Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://www.goal.com/en/news/werner-maybe-germany-suits-me-better-than-chelsea/blt193963e49c07bbf1
Тимо Вернер
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1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
7
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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18.12 00:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
18.12 20:30
Лидс – Арсенал
 1 : 4
19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 0 : 0
19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
МЮ – Брайтон
 2 : 0
23.02 22:30
Уотфорд – Кр. Пэлас
 1 : 4
20.04 21:45
Эвертон – Лестер
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 13
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 13
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

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Астон Вилла

 23 1 3
Поль Погба

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