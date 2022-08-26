Бывший спортивный директор «Спартака» и «Ростова» Александр Шикунов одобрил возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Если есть заинтересованность со стороны серьезных клубов, нужно ей пользоваться. Гранды европейского футбола просматривают Закаряна уже больше года. Им интересуются не только «Челси», но и «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Байер» из Леверкузена. В свои 19 лет Захарян уже созрел для выступлений в серьезном зарубежном чемпионате. В таком случае ждать нельзя, иначе есть опасность пересидеть», — приводит слова Шикунова Betonmobile.ru.

Как ранее сообщал «СЭ», «Челси» готов активировать опцию выкупа 19-летнего футболиста у «Динамо». Агент хавбека Павел Андреев в комментарии «СЭ» заявил, что согласование контракта с лондонским клубом находится в финальной стадии.

В нынешнем сезоне Захарян провел 5 игр за «Динамо», забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. У хавбека 4 матча за сборную России. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.