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Шикунов — об отъезде Захаряна в «Челси»: «Он уже созрел, дальше ждать нельзя»

Шикунов одобрил возможный переход Захаряна в «Челси»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший спортивный директор «Спартака» и «Ростова» Александр Шикунов одобрил возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Если есть заинтересованность со стороны серьезных клубов, нужно ей пользоваться. Гранды европейского футбола просматривают Закаряна уже больше года. Им интересуются не только «Челси», но и «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Байер» из Леверкузена. В свои 19 лет Захарян уже созрел для выступлений в серьезном зарубежном чемпионате. В таком случае ждать нельзя, иначе есть опасность пересидеть», — приводит слова Шикунова Betonmobile.ru.

Как ранее сообщал «СЭ», «Челси» готов активировать опцию выкупа 19-летнего футболиста у «Динамо». Агент хавбека Павел Андреев в комментарии «СЭ» заявил, что согласование контракта с лондонским клубом находится в финальной стадии.

В нынешнем сезоне Захарян провел 5 игр за «Динамо», забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. У хавбека 4 матча за сборную России. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

Источник: https://betonmobile.ru/shikunov-ob-otezde-zaharyana-v-chelsi-on-uzhe-sozrel-dalshe-zhdat-nelzya
Арсен Захарян
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