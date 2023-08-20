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20 августа, 16:45

«Астон Вилла» заинтересована в приобретении защитника «Арсенала» Тавареша

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Астон Вилла» хочет приобрести защитника «Арсенала» Нуну Тавареша на правах аренды на сезон с возможностью выкупа, сообщает inews.

По данным источника, главный тренер «Виллы» Унаи Эмери хочет приобрести защитника «Севильи» Маркоса Акунью, но трансфер может сорваться, и испанский специалист рассматривает 23-летнего Тавареша в качестве альтернативного варианта.

Прошлый сезон португалец провел в «Марселе» на правах аренды. В сезоне-2022/23 он сыграл 39 матчей и забил шесть голов. Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Источник: inews
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Астон Вилла
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 И В Н П +/- О
1
 Брайтон 2 2 0 0 8-2 6
2
 Ман. Сити 2 2 0 0 4-0 6
3
 Арсенал 2 2 0 0 3-1 6
4
 Тоттенхэм 2 1 1 0 4-2 4
5
 Брентфорд 2 1 1 0 5-2 4
6
 Вест Хэм 2 1 1 0 4-2 4
7
 Ливерпуль 2 1 1 0 4-2 4
8
 Ньюкасл 2 1 0 1 5-2 3
9
 Кр. Пэлас 2 1 0 1 1-1 3
10
 МЮ 2 1 0 1 1-2 3
11
 Нот. Форест 2 1 0 1 3-3 3
12
 Фулхэм 2 1 0 1 1-3 3
13
 Астон Вилла 2 1 0 1 5-5 3
14
 Борнмут 2 0 1 1 2-4 1
15
 Челси 2 0 1 1 2-4 1
16
 Эвертон 2 0 0 2 0-5 0
17
 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
18
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
19
 Вулверхэмптон 2 0 0 2 1-5 0
20
 Шеффилд Юн. 2 0 0 2 1-3 0
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25.08 22:00
Челси – Лутон Таун
 - : -
26.08 14:30
Борнмут – Тоттенхэм
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Арсенал – Фулхэм
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26.08 17:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
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МЮ – Нот. Форест
 - : -
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Брайтон – Вест Хэм
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Солли Марч

Солли Марч

Брайтон

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Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 3
Тайво Авонийи

Тайво Авонийи

Ноттингем Форест

 2
П
Джеймс Уорд-Проуз

Джеймс Уорд-Проуз

Вест Хэм Юнайтед

 2
Каору Митома

Каору Митома

Брайтон

 2
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 2
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 2 1 1
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 1 1 0
Найеф Агерд

Найеф Агерд

Вест Хэм Юнайтед

 2 0 0
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