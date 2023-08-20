«Астон Вилла» заинтересована в приобретении защитника «Арсенала» Тавареша

«Астон Вилла» хочет приобрести защитника «Арсенала» Нуну Тавареша на правах аренды на сезон с возможностью выкупа, сообщает inews.

По данным источника, главный тренер «Виллы» Унаи Эмери хочет приобрести защитника «Севильи» Маркоса Акунью, но трансфер может сорваться, и испанский специалист рассматривает 23-летнего Тавареша в качестве альтернативного варианта.

Прошлый сезон португалец провел в «Марселе» на правах аренды. В сезоне-2022/23 он сыграл 39 матчей и забил шесть голов. Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.