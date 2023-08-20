Рой Кин: «МЮ» — это новый «Тоттенхэм». Команда в отчаянии»
Бывший полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин назвал манкунианцев новым «Тоттенхэмом».
Во втором туре АПЛ команда Эрика тен Хага проиграла «шпорам» со счетом 0:2.
«МЮ» — это новый «Тоттенхэм». Команда в отчаянии. В ней собраны хорошие футболисты, их поддерживают болельщики, но это не помогло избежать поражения. «Манчестер» слабо выглядел в прошедшем матче», — передает слова ирландца Talksport.
«МЮ» занимает десятое место в АПЛ после двух туров. В следующем матче команда встретится с «Ноттингем Форест» на своем поле.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Брайтон
|2
|2
|0
|0
|8-2
|6
|
2
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
3
|Тоттенхэм
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
4
|Брентфорд
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
5
|Ливерпуль
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
6
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Пэлас
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Ньюкасл
|2
|1
|0
|1
|5-2
|3
|
9
|Фулхэм
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
10
|МЮ
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|
11
|Нот. Форест
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
12
|Вест Хэм
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Борнмут
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Челси
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Бернли
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
16
|Вулверхэмптон
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
17
|Шеффилд Юн.
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
18
|Лутон Таун
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
19
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
20
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.08
|21:45
|
Нот. Форест – Шеффилд Юн.
|2 : 1
|19.08
|17:00
|
Фулхэм – Брентфорд
|0 : 3
|19.08
|17:00
|
Ливерпуль – Борнмут
|3 : 1
|19.08
|17:00
|
Лутон Таун – Бернли
|- : -
|19.08
|17:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|1 : 4
|19.08
|19:30
|
Тоттенхэм – МЮ
|2 : 0
|19.08
|22:00
|
Ман. Сити – Ньюкасл
|1 : 0
|20.08
|16:00
|
Астон Вилла – Эвертон
|- : -
|20.08
|18:30
|
Вест Хэм – Челси
|- : -
|21.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Солли Марч
Брайтон
|3
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|3
|
|
Тайво Авонийи
Ноттингем Форест
|2
|П
|
|
Каору Митома
Брайтон
|2
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|2
|
|
Серж Орье
Ноттингем Форест
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|2
|1
|1
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Матеус Нунес
Вулверхэмптон
|2
|0
|0
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