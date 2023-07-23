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Фернандеш: «Магуайр поздравил меня с избранием новым капитаном «МЮ»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился впечатлениями от назначения капитаном команды.

«Магуайр поздравил меня с избранием новым капитаном и сказал, что очень рад за меня. Я понимаю, что его положение на данный момент не самое лучшее. Ему должно быть трудно, но он отлично провел время со мной», — приводит слова Фернандеша журналист Фабрицио Романо.

Ранее главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг лишил капитанской повязки защитника Харри Магуайра.

Фернандеш перешел в «МЮ» из «Спортинга» в январе 2020 года. Контракт 28-летнего португальца рассчитан до июня 2026 года. В сезоне-2022/23 хавбек провел 59 матчей за команду, забил 14 мячей и отдал 15 результативных передач.

Бруну Фернандеш
Харри Магуайр
ФК Манчестер Юнайтед
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