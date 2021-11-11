Джеррард прокомментировал назначение на пост главного тренера «Астон Виллы»

Стивен Джеррард прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Астон Виллы».

«Астон Вилла» — клуб с богатой историей и традициями. Я очень горд, что стал главным тренером этой команды. Во время переговоров с руководством «Астон Виллы» стало ясно, насколько серьезные у клуба амбиции. Я собираюсь помочь реализовать их. Также я хочу поблагодарить всех, кто связан с «Рейнджерс», за то, что дали мне возможность руководить такой легендарной командой. Я помог этому клубу выиграть рекордный 55-й чемпионский титул. «Рейнджерс» навсегда займут особое место в моем сердце. Желаю игрокам, персоналу и болельщикам всего наилучшего", — цитирует официальный сайт «Астон Виллы» Джеррарда.

«Астон Вилла» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ с 10 очками в 11 матчах. Сегодня, 11 ноября, клуб объявил о назначении Джеррарда главным тренером команды. Ранее 41-летний английский специалист работал в шотландском клубе «Рейнджерс».