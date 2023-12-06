6 декабря «Астон Вилла» на своем стадионе «Вилла Парк» в городе Бирмингем примет «Манчестер Сити» в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра начнется в 23.15 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» будет доступна в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

Следить за ключевыми событиями игры «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» можно в матч-центре «СЭ».

«Астон Вилла» тренера Унаи Эмери располагается на четвертой строчке с 29 баллами в турнирной таблице АПЛ. «Ман Сити» Хосепа Гвардиола — третий с 30 баллами.

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