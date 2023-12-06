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Сегодня, 22:00

«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: смотреть трансляцию матча АПЛ (видео бесплатно онлайн)

Прямая трансляция матча АПЛ «Астон Вилла» — «Ман Сити» начнется в 23.15 мск 6 декабря
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренер Хосеп Гвардиола.
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

6 декабря «Астон Вилла» на своем стадионе «Вилла Парк» в городе Бирмингем примет «Манчестер Сити» в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра начнется в 23.15 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» будет доступна в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

Следить за ключевыми событиями игры «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» можно в матч-центре «СЭ».

«Астон Вилла» тренера Унаи Эмери располагается на четвертой строчке с 29 баллами в турнирной таблице АПЛ. «Ман Сити» Хосепа Гвардиола — третий с 30 баллами.

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Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 15 11 3 1 33-14 36
2
 Ливерпуль 14 9 4 1 32-14 31
3
 Ман. Сити 14 9 3 2 36-16 30
4
 Астон Вилла 14 9 2 3 33-20 29
5
 Тоттенхэм 14 8 3 3 28-20 27
6
 Ньюкасл 14 8 2 4 32-14 26
7
 МЮ 14 8 0 6 16-17 24
8
 Брайтон 14 6 4 4 30-26 22
9
 Вест Хэм 14 6 3 5 24-24 21
10
 Челси 14 5 4 5 25-22 19
11
 Брентфорд 14 5 4 5 22-19 19
12
 Вулверхэмптон 15 5 3 7 20-25 18
13
 Кр. Пэлас 14 4 4 6 14-19 16
14
 Фулхэм 14 4 3 7 16-26 15
15
 Нот. Форест 14 3 4 7 16-22 13
16
 Борнмут 14 3 4 7 16-30 13
17
 Лутон Таун 15 2 3 10 16-30 9
18
 Эвертон 14 5 2 7 15-20 7
19
 Бернли 15 2 1 12 15-33 7
20
 Шеффилд Юн. 14 1 2 11 11-39 5
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.12 22:30
Вулверхэмптон – Бернли
 1 : 0
5.12 23:15
Лутон Таун – Арсенал
 3 : 4
6.12 22:30
Брайтон – Брентфорд
 - : -
6.12 22:30
Фулхэм – Нот. Форест
 - : -
6.12 22:30
Шеффилд Юн. – Ливерпуль
 - : -
6.12 22:30
Кр. Пэлас – Борнмут
 - : -
6.12 23:15
Астон Вилла – Ман. Сити
 - : -
6.12 23:15
МЮ – Челси
 - : -
7.12 22:30
Эвертон – Ньюкасл
 - : -
7.12 23:15
Тоттенхэм – Вест Хэм
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 9
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
И К Ж
Родри

Родри

Манчестер Сити

 12 1 5
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 13 1 5
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
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