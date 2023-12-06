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Сегодня, 22:15

«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: смотреть трансляцию матча АПЛ (видео бесплатно онлайн)

Прямая трансляция матча АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Челси» начнется в 23.15 мск 6 декабря
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Алехандро Гарначо и тренер Эрик тен Хаг.
Алехандро Гарначо (слева) и Эрик тен Хаг.
Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед» в домашней игре на стадионе «Олд Траффорд» примет лондонский «Челси» в 15-м туре чемпионата Англии по футболу 6 декабря. Матч в Манчестере начнется в 23.15 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию игры АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Челси» можно с помощью социальной сети «ВКонтакте».

«СЭ» на своем сайте в матч-центре проведет онлайн-трансляцию ключевых событий противостояния «МЮ» и «Челси».

«Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага набрал 24 очка за 14 туров, занимая седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси», который тренирует Маурисио Почеттино, находится на 10-й строчке с 19 баллами.

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Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 15 11 3 1 33-14 36
2
 Ливерпуль 14 9 4 1 32-14 31
3
 Ман. Сити 14 9 3 2 36-16 30
4
 Астон Вилла 14 9 2 3 33-20 29
5
 Тоттенхэм 14 8 3 3 28-20 27
6
 Ньюкасл 14 8 2 4 32-14 26
7
 МЮ 14 8 0 6 16-17 24
8
 Брайтон 14 6 4 4 30-26 22
9
 Вест Хэм 14 6 3 5 24-24 21
10
 Челси 14 5 4 5 25-22 19
11
 Брентфорд 14 5 4 5 22-19 19
12
 Вулверхэмптон 15 5 3 7 20-25 18
13
 Кр. Пэлас 14 4 4 6 14-19 16
14
 Фулхэм 14 4 3 7 16-26 15
15
 Нот. Форест 14 3 4 7 16-22 13
16
 Борнмут 14 3 4 7 16-30 13
17
 Лутон Таун 15 2 3 10 16-30 9
18
 Эвертон 14 5 2 7 15-20 7
19
 Бернли 15 2 1 12 15-33 7
20
 Шеффилд Юн. 14 1 2 11 11-39 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.12 22:30
Вулверхэмптон – Бернли
 1 : 0
5.12 23:15
Лутон Таун – Арсенал
 3 : 4
6.12 22:30
Брайтон – Брентфорд
 - : -
6.12 22:30
Фулхэм – Нот. Форест
 - : -
6.12 22:30
Шеффилд Юн. – Ливерпуль
 - : -
6.12 22:30
Кр. Пэлас – Борнмут
 - : -
6.12 23:15
Астон Вилла – Ман. Сити
 - : -
6.12 23:15
МЮ – Челси
 - : -
7.12 22:30
Эвертон – Ньюкасл
 - : -
7.12 23:15
Тоттенхэм – Вест Хэм
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 9
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
И К Ж
Родри

Родри

Манчестер Сити

 12 1 5
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 13 1 5
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
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