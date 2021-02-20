Артета заявил, что не удивлен успешному сезону Гюндогана в «Манчестер Сити»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил форму полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана в преддверии матча 25-го тура чемпионата Англии против «горожан».
«Сейчас Илкай играет гораздо более важную роль в команде. Он всегда был способен врываться в штрафную, у него все хорошо с ударом и умением завершать атаки, просто раньше играл на более глубокой позиции в центре поля. Не удивлен его результативности. Гюндоган — великолепный футболист и проводит замечательный сезон», — цитирует Goal Артету.
В сезоне-2020/21 Гюндоган забил 13 мячей и отдал 3 результативных передачи в 26 матчах.
Матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, 21 января. Начало — в 19.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/arsenal-boss-arteta-not-surprised-to-see-gundogan-thriving/6itd4yf9r5ht1gu83eunhj8d7
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