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Артета заявил, что не удивлен успешному сезону Гюндогана в «Манчестер Сити»

11:22
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил форму полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана в преддверии матча 25-го тура чемпионата Англии против «горожан».

«Сейчас Илкай играет гораздо более важную роль в команде. Он всегда был способен врываться в штрафную, у него все хорошо с ударом и умением завершать атаки, просто раньше играл на более глубокой позиции в центре поля. Не удивлен его результативности. Гюндоган — великолепный футболист и проводит замечательный сезон», — цитирует Goal Артету.

В сезоне-2020/21 Гюндоган забил 13 мячей и отдал 3 результативных передачи в 26 матчах.

Матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, 21 января. Начало — в 19.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/arsenal-boss-arteta-not-surprised-to-see-gundogan-thriving/6itd4yf9r5ht1gu83eunhj8d7

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