«Борнмут» отказался вставать на одно колено перед матчами чемпионата Англии
«Борнмут» 20 февраля на официальном сайте объявил об отказе от участия в акции с преклонением колена футболистами перед началом матчей в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»).
«После обсуждения внутри команды мы решили больше не вставать на колено перед матчами, начиная с ближайшей встречи против «КПР». Клуб полностью выступает за борьбу со всеми формами дискриминации, но это определяется гораздо большим, чем жест, который уже исчерпал себя и больше не имеет такого эффекта, какой был около восьми месяцев назад, в начале сезона. Мы хотим способствовать изменениям, но нам нужна поддержка, в частности, от руководящих органов и социальных сетей. Мы хотим видеть действия, а не слова или жесты», — говорится в заявлении «Борнмута».
19 февраля нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа также объявил об отказе вставать на одно колено перед началом матчей и поддерживать Black Lives Matter.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.afcb.co.uk/news/club-news/captains-statement-taking-the-knee/
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