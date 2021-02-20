«Борнмут» отказался вставать на одно колено перед матчами чемпионата Англии

«Борнмут» 20 февраля на официальном сайте объявил об отказе от участия в акции с преклонением колена футболистами перед началом матчей в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»).

«После обсуждения внутри команды мы решили больше не вставать на колено перед матчами, начиная с ближайшей встречи против «КПР». Клуб полностью выступает за борьбу со всеми формами дискриминации, но это определяется гораздо большим, чем жест, который уже исчерпал себя и больше не имеет такого эффекта, какой был около восьми месяцев назад, в начале сезона. Мы хотим способствовать изменениям, но нам нужна поддержка, в частности, от руководящих органов и социальных сетей. Мы хотим видеть действия, а не слова или жесты», — говорится в заявлении «Борнмута».

19 февраля нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа также объявил об отказе вставать на одно колено перед началом матчей и поддерживать Black Lives Matter.