Сегодня, 20 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» на своем поле примет «Эвертон». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

«Эвертон» не обыгрывал соперника в дерби с ноября 2010 года. С тех пор игры завершались либо победой «Ливерпуля», либо ничейным результатом.

«Ливерпуль», как действующий победитель АПЛ, лишился шансов на сохранение титула. Команда занимает 6-е место, «Эвертон» идет следом, на 7-й строчке.

Следить за матчем «Ливерпуль» — «Эвертон» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте ОККО Спорт.

Видеотрансляция матча «Ливерпуль» — «Эвертон»