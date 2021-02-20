«Ливерпуль» — «Эвертон»: где смотреть трансляцию матча
Сегодня, 20 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» на своем поле примет «Эвертон». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.
«Эвертон» не обыгрывал соперника в дерби с ноября 2010 года. С тех пор игры завершались либо победой «Ливерпуля», либо ничейным результатом.
«Ливерпуль», как действующий победитель АПЛ, лишился шансов на сохранение титула. Команда занимает 6-е место, «Эвертон» идет следом, на 7-й строчке.
Следить за матчем «Ливерпуль» — «Эвертон» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте ОККО Спорт.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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