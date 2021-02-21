Артета выразил надежду на то, что Эдегор задержится в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета выразил надежду на то, что полузащитник Мартин Эдегор, арендованный у «Реала» до конца сезона-2020/21, останется в команде на больший срок.

«Мартин пришел к нам из «Реала» на несколько месяцев, в первую очередь, нам нужно максимально использовать это время, чтобы использовать его качества на пользу команде. В конце сезона мы вместе решим, каким образом продлить сотрудничество. В данный момент это зависит не только от нас», — цитирует Goal Артету.

Эдегор перешел в «Арсенал» в январе 2021 года. 22-летний норвежец провел 4 матча за «канониров» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.