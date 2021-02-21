Артета выразил надежду на то, что Эдегор задержится в «Арсенале»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета выразил надежду на то, что полузащитник Мартин Эдегор, арендованный у «Реала» до конца сезона-2020/21, останется в команде на больший срок.
«Мартин пришел к нам из «Реала» на несколько месяцев, в первую очередь, нам нужно максимально использовать это время, чтобы использовать его качества на пользу команде. В конце сезона мы вместе решим, каким образом продлить сотрудничество. В данный момент это зависит не только от нас», — цитирует Goal Артету.
Эдегор перешел в «Арсенал» в январе 2021 года. 22-летний норвежец провел 4 матча за «канониров» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/arteta-hopes-arsenal-can-take-relationship-forward-with-loan/2el8bxpzwvt41i6hs6farjboe
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