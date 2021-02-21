Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Динь продлит контракт с «Эвертоном» до 2025 года

09:27
Теги:

Защитник «Эвертона» Люка Динь согласовал условия продления контракта с клубом, сообщает журналист Николо Шира в Twitter.

По информации источника, 27-летний француз подпишет соглашение сроком до конца июня 2025 года.

Динь выступает за «Эвертон» с 2018 года. В сезоне-2020/21 он провел 21 матч за команду, на его счету 6 результативных передач.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир