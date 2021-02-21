Динь продлит контракт с «Эвертоном» до 2025 года
Защитник «Эвертона» Люка Динь согласовал условия продления контракта с клубом, сообщает журналист Николо Шира в Twitter.
По информации источника, 27-летний француз подпишет соглашение сроком до конца июня 2025 года.
Lucas #Digne agreed personal terms with #Everton to extend his contract until 2025. Last details. ? Done deal. #transfers #EFC— Nicol? Schira (@NicoSchira) February 21, 2021
Динь выступает за «Эвертон» с 2018 года. В сезоне-2020/21 он провел 21 матч за команду, на его счету 6 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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