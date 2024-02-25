«Челси» и «МЮ» стали худшими клубами мира по трансферному балансу за последние 5 сезонов

Исследовательская группа CIES Football Observatory представила трансферный баланс клубов за последние пять сезонов.

Худший трансферный баланс среди всех клубов мира показал «Челси» — минус 782 миллиона евро. Вторым с конца идет «Манчестер Юнайтед» (минус 773 миллиона). Третьим — лондонский «Арсенал» (минус 622).

В десятку вошли сразу 8 клубов АПЛ. Также туда попали «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии и «ПСЖ».

Клубы с худшим трансферным балансом. Фото CIES Football Observatory

Лучший трансферные баланс за последние 5 лет продемонстрировала «Бенфика» — плюс 354 миллиона евро. Вторым идет «Аякс» (+349), а третьим «Лилль» (+282).