«Арсенал» является лидером в борьбе за хавбека «Вест Хэма» Райса

«Арсенал» выигрывает борьбу за трансфер полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, сообщает Daily Mail.

По информации издания, футболист хочет остаться в АПЛ и не планирует переходить в «Баварию».

Ранее сообщалось, что главный тренер мюнхенского клуба Томас Тухель провел телефонный разговор с хавбеком и выразил заинтересованность в его переходе в «Баварию».

24-летний англичанин выступает за «Вест Хэм» с лета 2017 года. Его действующий контракт рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне Райс провел 49 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 80 миллионов евро.