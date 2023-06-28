«Арсенал» и «Вест Хэм» согласовали трансфер Райса за 105 миллионов фунтов
«Арсенал» заключил принципиальное соглашение с «Вест Хэмом» о подписании полузащитника Деклана Райса за 105 миллионов фунтов (121,8 миллиона евро), сообщает The Guardian.
По данным источника, во вторник вечером «оружейники» сделали третье предложение в размере 100 миллионов фунтов плюс 5 миллионов в качестве бонусов, а переговоры с «Вест Хэмом» по сделки были завершены в среду вечером.
Цена за игрока 24-летнего сборной Англии превысит сумму в 100 миллионов фунтов, которую «Сити» заплатил за Джека Грилиша из «Астон Виллы» два года назад, и сделает Райса самым дорогим английским игроком в истории.
Райс — воспитанник «Вест Хэма». В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 50 матчах за команду во всех турнирах и стал победителем Лиги конференций. Контракт игрока с «молотобойцами» действует до лета 2024 года.
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|И
|В
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|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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|0
|0
|0-0
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3
|МЮ
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|0-0
|0
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4
|Ньюкасл
|0
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|0
|0
|0-0
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5
|Ливерпуль
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Брайтон
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брентфорд
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Лутон Таун
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|0
|0
|0
|0-0
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
|- : -