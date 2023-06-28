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Сегодня, 21:35

«Арсенал» и «Вест Хэм» согласовали трансфер Райса за 105 миллионов фунтов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Деклан Райс.
Фото Reuters

«Арсенал» заключил принципиальное соглашение с «Вест Хэмом» о подписании полузащитника Деклана Райса за 105 миллионов фунтов (121,8 миллиона евро), сообщает The Guardian.

По данным источника, во вторник вечером «оружейники» сделали третье предложение в размере 100 миллионов фунтов плюс 5 миллионов в качестве бонусов, а переговоры с «Вест Хэмом» по сделки были завершены в среду вечером.

Цена за игрока 24-летнего сборной Англии превысит сумму в 100 миллионов фунтов, которую «Сити» заплатил за Джека Грилиша из «Астон Виллы» два года назад, и сделает Райса самым дорогим английским игроком в истории.

Райс — воспитанник «Вест Хэма». В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 50 матчах за команду во всех турнирах и стал победителем Лиги конференций. Контракт игрока с «молотобойцами» действует до лета 2024 года.

Источник: The Guardian
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
Деклан Райс
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 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
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